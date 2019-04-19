Будет ли раздача российских паспортов жителям "ЛДНР" и чем это грозит

19 апреля 2019, 07:45

Эксперты предупредили об угрозах и волне мошенничества.

Порошенко паспорта

Жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области раздадут российские паспорта. Об этом массово пишут российские издания с ссылкой на свои источники. Мол, гражданство для тех, кто проживает на территориях ОРДЛО, будут выдавать в упрощенном порядке. А указ президента РФ об этом появится сразу же после президентских выборов в Украине.

"В первую очередь – силовикам"

Новость в соцсетях стали обсуждать еще в начале марта. Правда, тогда датой начала раздачи паспортов называли начало апреля. Сейчас уже "авторитетные блогеры" делятся новыми подробностями и датами. Якобы указ будет подписан уже в эту субботу, 20 апреля.

Другие уверяют, что выдавать документы начнут "сразу же после окончания выборов". Также пишут, что не ранее, чем к лету. А свои слова подтверждают такими деталями: сотрудников федеральной миграционной службы со всей страны сгоняют в граничащую с Украиной Ростовскую область, где развернут специальные пункты по выдаче российских паспортов.

В первую очередь, пишут, "документы РФ" получат силовики непризнанных республик.

"Что касается паспортов: выдают в Матвеевом Кургане, сначала силовики всех видов, потом – у кого паспорта ДНР и все желающие. Нотариально пишите отказ от украинского гражданства, потом его отправляют в посольство Украины в Москве и все. Паспорта якобы серии Южного территориального округа", - делятся слухами в соцсетях.

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А российские журналисты подтверждают – данные о военных собрали еще в марте.

"Бойцы подразделений Внутренних войск "МВД ДНР" предоставили данные свои и членов своих семей. Речь только о тех, кто имеет паспорта республики, а также их детях не моложе 14 лет", - написал журналист российских "Вестей" Александр Сладков.

За пенсией – в РФ

Российский боевик Ольхон, который воевал на Донбассе, а сейчас обосновался в Москве, добавляет подробностей.

"В первую очередь получение гражданства будет возможным только тем лицам, которые на данный момент сдали все необходимые документы в "ЛДНР". Разочарую "деятелей двойного предпочтения гражданства", паспорт Украины надо будет сдать взамен выданного паспорта РФ", - написал боевик.

Он добавляет, что "лицам, получившим гражданство РФ и имеющим право на пенсию, нужно будет оформить регистрацию на территории РФ. Именно по месту регистрации ее и будут выплачивать", - уточнил россиянин.

Сдача паспорта: чем это опасно

Правда, жители неподконтрольных территорий скептически относятся к этим новостям.

"Слухи о выдаче паспортов появляются уже в пятый раз, начиная с весны 2014-го. И никто уже не верит в такое. Еще говорят, что если военным выдадут российские паспорта, то они сразу же уедут в Россию, подальше от войны", - сказала нам жительница Донецка Тамара.  

А в Миграционной службе предупреждают – гражданства Украины может лишить только президент своим указом. А вот что могут сделать с их документами – вызывает большие опасения.

"Никогда ни при каких условиях и обстоятельствах категорически нельзя передавать никому свой паспорт гражданина Украины. Он может быть использован с целью мошенничества, оформления кредитов. И второе - то, что человек отдал или "сдал" кому-то свой паспорт совершенно не означает, что он перестал быть гражданином нашей страны. Гражданство Украины прекращается исключительно указом президента, после оформленного должным образом ходатайства и так далее. И то, что человек переда кому-то свой паспорт несет в себе риск для этого человека, что от ее имени и использовав ее документы кто-то будет совершать какие-то действия. И человеку потом придется с этим разбираться", - объяснил Главреду руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

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Адвокат Иван Либерман добавляет, что после того, как украинцы с неподконтрольных территорий соблазнятся российским гражданством и сдадут паспорта, он могут остаться на улице. Ведь в один прекрасный день узнают, что их имущество принадлежит другим людям.

"Кроме того, при массовой сдаче паспортов могут начаться банкротства целых компаний и корпораций, нефтяных структур. Также, не исключаю, что на эти документы могут быть оформлены благотворительные и религиозные организации. Такое большое количество утери паспортов, а именно так это формулирует по нашему законодательству, может привести как к бытовому, так и к политическом мошенничеству", - говорит Либерман.

На легализацию "ихтамнетов" не пойдут

Либерман уверен, что, с точки зрения геополитики, Россия вряд ли решится на такой шаг.

"В случае, если после выборов Кремль начнет выдавать жителям "ЛДНР" российские паспорта, то истории с "ихтамнетами" уже не пройдут. Если это произойдет, то сам факт будет свидетельствовать, что они там есть. А у наших спецслужб появится новое задание. Ведь все, кто получат эти документы, могут быть потенциально внесены в определенные списки. И Россия от них со временем может отказаться, а наши будут преследовать – как предателей и так далее. И думаю, что Россия на выдачу паспортов не пойдет, ведь тогда они не смогут стоять на позиции для мира, что ни при чем к событиям на Донбассе", - уточнил адвокат.

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гражданство миграционная служба российские паспорта ОРДЛО Сергей Гунько Иван Либерман
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