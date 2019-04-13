В Венгрии за махинации с гражданством наказали более 50 украинцев

Украинцев наказали за махинации с венгерским гражданством / turizmusonline.hu

В Венгрии суд принял решение в отношении 51 гражданина Украины, которых обвинили в подделке документов при получении венгерского гражданства.

Решением районного суда Ньиредьхазы 12 украинцев приговорены к условным срокам - от 2 до 10 лет заключения, а еще 39 обвиняемых, которые пытались мошенническим способом получить гражданство Венгрии, оштрафованы.

При этом наибольший срок получили двое обвиняемых, у которых двойное гражданство Венгрии и Украины. Они признали, что прибегали к мошенничеству и фальсификации в помощи украинцам получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение, пишет Mukachevo.net.

Напомним, ранее из-за дипломатического скандала с Венгрией украинского посла обвинили во лжи.