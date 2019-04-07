Дипскандал с Венгрией: украинского посла обвинили во лжи

Хунор Келемен / facebook.com/kelemenhunor.rmdsz

Лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен обвинил посла Украины в Румынии Александра Банкова во лжи.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом является неправдой", - написал Келемен в Фейсбуке.

По его словам, в течение последних 20 лет не был в Украине и не использовал венгерский паспорт.

Келемен также опубликовал фото страницы своего паспорта со штампом о запрете въезда в Украину сроком на три года до 13 октября 2020 года и призвал украинского посла представить подобные документы о предыдущих его попытках въехать в Украину.

/ facebook.com/kelemenhunor.rmdsz

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Отметим, что ранее Банков в своем Фейсбуке заявил о том, что Келемену был запрещен въезд в Украину еще в 2017 году.

"Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении" - написал Банков.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну Хунору Келемену.