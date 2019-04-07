Будапешт вызвал посла Украины из-за запрета въезда главе союза венгров Румынии

Между Украиной и Венгрией вспыхнул новый скандал

В связи запретом на въезд в Украину главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.

Как рассказал сам Келемен, ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения". "Они просто сообщили мне, что я не могут въехать в страну", — заявил он.

Как сообщает агентство Agerpres, Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза на Закарпатье. Запрет на въезд главы ДСВР в Украину действует 1,5 года.

Напомним, ранее в Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу языка в образовании.