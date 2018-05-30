В Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу образования

Будапешт заявил о желании завершить спор с Украиной относительно нового образовательного закона. Для поиска выхода из сложившейся ситуации предлагается создать межправительственную рабочую группу, которой поручат следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно языкового вопроса.

"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех", - процитированы в сообщении на сайте венгерского правительства слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что венгерские власти будут бороться за восстановление прав закарпатских венгров, которыми они ранее в Украине были наделены.

"Наша цель – дать нам возможность вернуться к нашей политике, которая была построена в случае Украины на поддержке европейских и евроатлантических интеграционных процессов наших соседей. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав", – добавил глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.