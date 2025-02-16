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"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Элина Чигис
16 февраля 2025, 12:07
1261
Александра Кучеренко заинтриговала поклонников.
Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
Александра Кучеренко вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

  • Александра Кучеренко сделала новое заявление
  • Модель показалась без обручального кольца

Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко отдыхает в Париже и провела там День влюбленных.

Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что Александра развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым, ведь пара уже долгое время не показывалась вместе на публике.

видео дня

В своих соцсетях Кучеренко позировала в стильном образе на фоне вечернего Парижа и засветила руку без обручального кольца, что вызвало еще больше подозрений у поклонников.

"Самый романтичный город в мире. Вот что делает удачный маркетинг. Хотя Париж действительно умеет влюблять и есть чем. Но только в одном месте можно найти настоящую любовь – в собственном сердце", - написала модель.

В комментариях начались обсуждения личной жизни Александры и некоторые поклонники все же уверенны, что ведущая в разводе.

"А где фото с Дмитрием? Неужели все?";

"А с мужем ни одной фотографии";

"Развелись, скорее всего, обручального кольца тоже нет";

"Наверное, с Дмитрием уже все, потому что давно нет общих фото и кажется кольца на пальце", - отметили подписчики.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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