"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко сделала новое заявление
- Модель показалась без обручального кольца
Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко отдыхает в Париже и провела там День влюбленных.
Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что Александра развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым, ведь пара уже долгое время не показывалась вместе на публике.
В своих соцсетях Кучеренко позировала в стильном образе на фоне вечернего Парижа и засветила руку без обручального кольца, что вызвало еще больше подозрений у поклонников.
"Самый романтичный город в мире. Вот что делает удачный маркетинг. Хотя Париж действительно умеет влюблять и есть чем. Но только в одном месте можно найти настоящую любовь – в собственном сердце", - написала модель.
В комментариях начались обсуждения личной жизни Александры и некоторые поклонники все же уверенны, что ведущая в разводе.
"А где фото с Дмитрием? Неужели все?";
"А с мужем ни одной фотографии";
"Развелись, скорее всего, обручального кольца тоже нет";
"Наверное, с Дмитрием уже все, потому что давно нет общих фото и кажется кольца на пальце", - отметили подписчики.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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