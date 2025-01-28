Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Александра Кучеренко поразила своим стильным образом.

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Александра Кучеренко - новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко порадовала поклонников новыми снимками

Ведущая молчит о своей личной жизни

Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко показалась в соцсетях после слухов о том, что она больше не вместе со своим мужем – ведущим Дмитрием Комаровым.

На своей странице в Instagram Александра опубликовала свои черно-белые снимки, которые, видимо, были сделаны во время новой фотосессии.

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"Не такие они уже и серые будни, если улыбаться", – написала Кучеренко.

Ведущая позировала в стильном брючном костюме темного цвета, дополнив его белой рубашкой и галстуком. Также сначала модель показалась с распущенными волосами, а затем собрала их в хвост.

Отметим, ни Александра, ни Дмитрий пока не комментировали новости о проблемах в их браке.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.

А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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