Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

Вы узнаете:
- Андрей Данилко дал свою оценку Тине Кароль и Нацотбору
- Певцу понравился конкурс и работа Кароль, как продюсера
Украинский известный певец Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.
У певца журналисты ТСН спросили, как, по его мнению, прошел Нацотбор.
"Телефонный звонок, судя по всему, разбудил артиста, потому что его голос был достаточно сонным. Но Андрей Данилко ответил сразу, и в своем ответе был достаточно сдержанным", - заявили в ТСН.
Данилко же кратко прокомментировал выступление группы-победителя Ziferblat, жюри и работу Тины Кароль, которая стала продюсером конкурса.
"Мощно", - сказал певец.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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