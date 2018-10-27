Тина Кароль / http://tinakarol.com

Дата рождения: 25 января, 1985 года, Оротукан, Ягоднинский район, Магаданская область, РСФСР, СССР.

Детство и образование

Татьяна Григорьевна Либерман (настоящее имя артистки) родилась на севере России в семье инженера Григория Самуиловича Либермана и Светланы Андреевны Журавель. У Кароль есть старший брат Станислав.

В 1992 году Татьяна переехала с семьей на малую родину мамы - в Ивано-Франковск. Там девочка пошла в школу, а также училась в музыкальной школе, в классе фортепиано. Дополнительно Таня посещала уроки вокала.

Тина Кароль в детстве / https://24smi.org

Еще с детства Тина мечтала стать артисткой и известной певицей - девочка была звездой школьных концертов, и играла главные роли в театральных постановках любительского театра.

Окончив общеобразовательную школу, девушка переехала в Киев, где поступила в Киевское высшее музыкальное училище им. Глиера. Здесь она постигала все тонкости эстрадного вокала.

Также Тина получила второе высшее образование — закончила Национальный авиационный университет, факультет менеджмента и логистики, заочное отделение.

В 2005-м году один из педагогов посоветовал молодой девушке пройти прослушивание в военном ансамбле. Она согласилась, и уже вскоре стала солисткой Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины.

Тина Кароль в Ансамбле песни и пляски Вооруженных сил Украины / https://vk.com/tinakarol

Творческая деятельность

В 2005 году Тина Кароль победила на Международном вокальном конкурсе "Новая волна", заняв 2-ое место и получив специальную премию Аллы Пугачевой в размере 50 000 долларов. Все деньги ушли на создание первого клипа певицы на песню "Выше облаков".

Весной 2006 года певица представила дебютный альбом Show Me Your Love, который получил в Украине статус "золотого".

В октябре 2006 года на украинском телевидении стартовал танцевальный телепроект — шоу "Танцы со звездами", и Тина Кароль стала его ведущей.

В конце 2006-го вышел второй альбом Кароль под названием "Ноченька", который тоже стал "золотым".

В январе 2007 года сменила продюсера и всю творческую команду, ее продюсером стал Евгений Огир.

В июне 2007 года на фестивале "Таврийские игры" впервые спела с живым составом музыкантов, где презентовала новую песню "Люблю его".

В августе 2007 года получила статуэтку "Телетриумф" как "Лучшая телеведущая развлекательной программы".

В сентябре 2007 звезду назвали самой популярной певицей страны и самой красивой женщиной по версии журнала Viva.

В конце 2007 года Кароль провела первый Всеукраинский гастрольный тур под названием "Полюс притяжения" и дала сольный концерт в престижном Национальном дворце искусств "Украина". В это же время появился третий альбом певицы "Полюс притяжения", который стал "платиновым".

В марте 2008 года певица получила звание "Самая красивая женщина Украины" по версии читателей глянцевого издания "VIVA!".

В апреле 2008 года глянцевое издание "Женский журнал" назвало ее "Самой обаятельной женщиной Украины".

В мае 2008 года на фестивале "Таврийские Игры" презентовала новый клип "Ключик" на большом экране.

В январе 2009 года Кароль получила звание заслуженной артистки Украины.

В феврале 2009 года получила награду "Самая красивая певица Украины-2008" от организаторов конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2009".

В феврале 2009 во второй раз получила звание "Самая красивая женщина Украины" по версии читателей глянцевого издания "VIVA!". Там же состоялась премьера новой песни "Не бойся, мальчик".

10 июня 2010 года в концерт-холле Crystal Hall в Киеве состоялся первый акустический джазовый сольный концерт Кароль "Голос".

Весной 2011 года вместе с Сергеем Лазаревым и дуэтом Алиби стала ведущей музыкального проекта "Майдан’s" на украинском телеканале "Интер".

24 ноября 2013 года стартовал всеукраинский тур Тины Кароль с сольной программой "Сила любви и голоса", который завершился в конце февраля 2014 года.

В 2014 году состоялся релиз 5-го альбома певицы "Помню", в который вошли 7 композиций. 14 февраля состоялась премьера фильма "Сила любви и голоса", в основу которого легло одноименное шоу.

26 марта 2014 года одержала победу на премии "Yuna" в номинации "Лучшая певица года".

В ноябре 2015 года артистка представила клип на песню "Сдаться ты всегда успеешь".

19 декабря 2016 года Тина Кароль выпустила детскую книгу "Рождественская история", а вскоре создала и одноименный музыкальный фильм.

7 декабря 2016 года состоялась мировая премьера песни на украинском языке "Перечекати".

22 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил Тине Кароль звание "Народная артистка Украины".

18 марта 2017 года певица в третий раз стала победительницей "Viva! Самые красивые-2017".

15 ноября 2017 года певица представила книгу совместно с благотворительным фондом Sanahunt Foundation. Для книги певицу снимал известный французский фотограф Sebran D’Argent.

8 марта 2018 года выпустила музыкальный фильм-исповедь "Интонации Тины Кароль".

26 августа 2018 года Тина Кароль в паре с Юрой Горбуновым провела первый эфир шоу "Танцы со звездами". В финале шоу певица исполнила свои хиты "Мужчина моей мечты" и "Ніжно".

В ноябре 2018 года артистка отправилась в "Большой Европейский тур": Израиль, Италия, Чехия, Молдова.

Псевдоним

Многие обвиняют Тину Кароль, что она "слизала" свой псевдоним с Ани Лорак (Кароль наооборот). Она от плагиата отбивается, объясняя, что молодой певице Тане Либерман, которая собиралась на конкурс "Новая волна", псевдоним Тина Кароль достался после долгого мозгового штурма всей команды. Предусмотрительная Татьяна даже вписала новое имя в паспорт, благодаря чему после расставания с продюсером Олегом Черным ей удалось сохранить уже раскрученный бренд "Тина Кароль" за собой.

Евровидение

С композицией Show Me Your Love в мае 2006 года представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в Афинах, Греция.

Первоначально песня носила название I Am Your Queen, и именно под ним прошла украинский отбор.

В финале Тина выступила под 18-м номером, получила 145 голосов зрителей и заняла итоговое 7-е место, что автоматически принесло Украине место в финале следующего конкурса. Она получила высшие 12 баллов от Португалии, по 10 от России, Армении и Белоруссии.

"Голос страны"

Осенью 2012 года певица стала судьей первого сезона вокального шоу "Голос страны. Дети".

Весной 2013 певицу пригласили стать судьей третьего сезона вокального шоу "Голос страны".

В 2015 году исполнительница вновь стала звездным тренером "Голос страны. Дети".

С 2015 по 2018 год артистка была судьей в каждом сезоне "взрослого" "Голоса".

Тина Кароль на сьемках "Голоса страны" / instagram.com/tina_karol

Личная жизнь

В январе 2008 года Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Пара обвенчалась в Киево-Печерской Лавре,и спустя 9 месяцев в ноябре 2008 года у них появился сын Вениамин.

Тина Кароль и Евгений Огир / tinakarol.com

После рождения первенца, супруги начали строить дом под Киевом. Однако, Евгению становилось все хуже, и врачи поставили неутешительный диагноз: рак желудка.

Певица лечила мужа в Украине и за границей, однако, курс химиотерапии не принесли результата. Огир умер 28 апреля 2013 года.

Тина Кароль и Евгений Огир / 1tvnet.ru

Супругу Кароль посвятила пятый альбом под названием "Помню". В сборник вошли композиции "Закрили твої очі", "Жизнь продолжается", "Бесконечность" и другие.

Сечас сын артистки живет и учится в Лондоне, но живет в украинской семье. По словам Кароль, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив.

Тина Кароль с сыном Вениамином / https://www.instagram.com/tina_karol/

Интересные факты

26 декабря 2007 года Тина представила свою первую книгу "Большие приключения Паутинки".

22 сентября 2008 года Кароль награждена Орденом Екатерины Первой за высокие заслуги перед украинской церковью.

В 2008-ом году Тина Кароль становится Послом доброй воли ЮНИСЕФ и Официальным партнером ЮНИСЕФ по различным социальным программам организации, представляет и реализовывает свою социальную программу "Знать и слышать".

1 июня 2014 открыла благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Полюс притяжения".

25 ноября 2016 года Кароль приняла участие в проекте "Щирі-2016" от ELLE Ukraine.

В феврале 2017 года Тина Кароль стала лицом марки Garnier.

14 сентября 2017 года Кароль стала лицом компании "Huawei"- Украина.

Тина Кароль выпустила красную помаду своего имени.

В 2018 году Тина Кароль стала лицом авиакомпании Украины - МАУ.

В феврале 2018 Тина Кароль стала специальным гостем Церемонии VIVA 2018!