"Горжусь": Тина Кароль похвасталась сыном, который станцевал гопак

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками видео, как ее 9-летний сын Вениамин танцует гопак. Мальчик сейчас живет и учится в Лондоне, и артистка после окончания сезона "Голоса страны" отправилась к нему.

В своих stories в Instagram она показала сына, который был одет в вышиванку, шаровары и красные сапоги. Вениамин показывал местным жителям, как нужно исполнять традиционный украинский танец, однако, у тех, кто попытался повторить, ничего не получилось.

Напомним, девятилетний Вениамин Огир учится в школе Великобритании, но живет в украинской семье. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив.

Ранее "мокрая" Тина Кароль поразила фанатов пикантным образом.