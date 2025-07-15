Андрей Бедняков рассказал, как его дочь от Насти Короткой реагирует на новых женщин

Девочка по-своему переживает развод родителей.

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Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал о дочери от Насти Короткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Вкратце:

Чуть меньше года назад Андрей Бедняков и Настя Короткая развелись

Их общая дочь учится принимать это событие

Украинский шоумен Андрей Бедняков и актриса и телеведущая Анастасия Короткая в октябре 2024 года сообщили о расставании после 16 лет вместе. У пары есть двое общих детей - 9-летняя Ксения и двухлетний Остап.

И Андрей, и Настя пытаются двигаться после развода дальше, поэтому с Ксенией они обсуждают вероятность появления в ее жизни новых партнеров родителей, а возможно даже братьев и сестричек. Бедняков отмечает, что дочь на словах прекрасно воспринимает такую перспективу, но на деле все немного сложнее.

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"Ксения очень странно реагирует, когда ко мне подходят фотографироваться девушки. Она всех "уничтожает" взглядом. При том, что мы уже разговаривали на эту тему —"Ксения, ты же понимаешь, что у папы может появиться новая девушка. У тебя может быть сестричка или братик..." — "Да, папа. Все ок". Но фотографироваться никто не может нормально. Поэтому извините", - написал Андрей Бедняков в своем блоге в Instagram.

Андрей Бедняков сейчас - шоумен рассказал о дочери от Насти Короткой / instagram.com/biedniakov

Стоит отметить, что после развода Андрей Бедняков и Настя Короткая сумели сохранить дружеские отношение. Шоумен также принимает активное участие в воспитании детей, и дорожит своим статусом отца.

Дети Андрея Беднякова и Насти Короткой / instagram.com/biedniakov

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О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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