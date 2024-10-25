Украинский ведущий объявил о разводе через 16 лет брака

Андрей Бедняков трогательно обратился к своей жене на фоне развода.

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Бедняков сообщил о разводе с женой / Коллаж Главред, фото Instagram/biedniakov

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков неожиданно сообщил о том, что разводится со своей женой.

Как написал он на своей странице в Instagram, это было невероятное путешествие, длиною в 16 лет. "Но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы старались. Честно", - написал он.

Я буду всегда тебе благодарен! Благодарен за первый поцелуй на эскалаторе станции метро Майдан Незалежности. За держание за руку и прослушивание песни по дороге из Киева в Мариуполь. За овощные салаты на твоей съемной квартире. За тот твой танец на неудобном каблуке в моей комнате, через стенку от родителей. За любовь к моей Маме и семье", - пишет он.

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Бедняков также благодарит свою жену за огромную веру в него, за то, что "все сделали вместе". "Но самое главное: я тебе благодарен за двоих фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду благодарен тебе до конца своих дней", - написал он.

Он также добавил, что впервые изменил контакт в своем телефоне с "Сокровище мое" на "Настя" в телефоне. "Но я не собираюсь менять свое отношение к тебе. Я сильно тебя уважаю и ценю. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива", - добавил он.

Кто такой Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

Ведущий также говорит о том, что не собирается комментировать ситуацию и просит дать паре немного приватности.

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Напомним, ранее Бедняков заявил, что всегда старался сократить общение с Тодоренко к минимуму, чувствуя в ней лишь тщеславие в приветливой обертке. Полномасштабная война в Украине и позиция Регины лишь подтвердили его догадки.

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал, как российские оккупанты сносят изувеченную до неузнаваемости девятиэтажку в Мариуполе, которая многие годы служила семье Беднякова домом.

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