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Враг наступает на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали, где идут тяжелые бои

Руслан Иваненко
15 июля 2025, 01:54
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Враг продолжает атаковать на Покровском направлении, но украинские защитники успешно отражают большинство атак и наносят значительные потери.
Фронт, война, ВСУ
Защитники остановили попытки прорыва на Лиманском и Северском направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • С начала 14 июля ВСУ отбили 138 атак врага на разных направлениях фронта
  • Враг применил 2 ракетных удара, 64 авиаудара, 1168 дронов-камикадзе и около 3980 обстрелов
  • Самые активные бои происходили на Покровском направлении - 37 атак, 30 из них отражены

С начала суток 14 июля украинские защитники отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях фронта. Враг нанес два ракетных удара, 64 авиационных ударов, сбросил 100 управляемых бомб, применил 1168 дронов-камикадзе и совершил около 3980 обстрелов позиций и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений, враг нанес 7 авиаударов и 345 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня. Четыре атаки отмечены на Южно-Слобожанском направлении, вблизи Волчанска и Каменки.

видео дня

Пять попыток наступления враг совершил на Купянском направлении, в частности вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово, Новой Кругляковки и Петропавловки. На Лиманском направлении украинские воины отбили 17 атак в районах Грековки, Новомихайловки, Карповки и других населенных пунктов, еще восемь атак продолжаются.

На Северском направлении отражено шесть атак врага, на Краматорском - четыре штурма. Торецкое направление претерпело пять вражеских атак, которые успешно отбили украинские защитники.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 37 атак в районах Новоэкономичного, Мирного, Родинского, Федоровки, Разино, Лысовки и других населенных пунктов. Украинские военные отбили 30 атак, семь столкновений продолжаются.

По предварительным данным, враг потерял около 140 человек убитыми и ранеными, а также значительную технику, в том числе 21 беспилотник и несколько артиллерийских средств.

"В течение 14 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений, из которых больше всего - на Покровском направлении", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Также российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, войска страны-оккупанта увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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