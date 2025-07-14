Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

Украинские военные сдержали натиск оккупантов на всех основных направлениях фронта, включая Краматорское и Лиманское.

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Генштаб сообщил о 152 боестолкновениях за сутки и больших потерях среди россиян на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

За 13 июля зафиксировано 152 боевых столкновения, половина - на Покровском направлении

Россия применила 46 авиаударов и более 1000 дронов-камикадзе, 4239 обстрелов

Оккупанты потеряли более 200 человек, ВСУ уничтожили технику и укрытия врага

В течение 13 июля на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения, из которых почти половина - на Покровском направлении, где украинские военные успешно отбили все атаки противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Российская армия нанесла 46 авиаударов, применив 77 управляемых авиабомб. Для ударов также было использовано 1054 дрона-камикадзе. В общем оккупанты совершили 4239 обстрелов позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.

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Основные направления боевых действий:

Северо-Слобожанское и Курское направления - 13 боевых столкновений. Россияне применили 9 авиаударов, 21 авиабомбу и 293 обстрела, из них 6 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское - 4 атаки в районах Волчанска и Зеленого.

Купянское направление - 7 попыток прорыва в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

Лиманское - отбито 20 атак возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка. Еще 5 боев продолжаются.

Северское направление - 3 атаки отбиты, еще 2 боя продолжаются в районах Серебрянки и Выемки.

Краматорское - остановлено 4 штурма в районах Часового Яра и Ступочек.

Торецкое направление - 10 атак отбито вблизи Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и Степановки. Бои продолжаются в двух локациях.

Покровск / Инфографика: Главред

Покровское направление- наиболее интенсивные бои: 68 атак за день возле Полтавки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Новоторецкого, Проминя, Возрождения, Удачного и других населенных пунктов.

По предварительным данным, оккупанты потеряли не менее 218 человек убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили:

2 автомобиля, 3 мотоцикла;

16 БпЛА, 5 антенн к ним;

артиллерийскую установку;

пункт управления БпЛА;

1 укрытие;

поразили еще 2 авто, 1 мотоцикл, 4 пушки и 11 укрытий.

Новопавловское направление- 11 атак отражено вблизи Запорожья, Новохатского, Мирного, Шевченко, Зеленого Поля, Ровнополя и Свободного Поля. Еще 7 боев продолжаются.

Ореховское направление - отражено 2 попытки продвижения в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

Приднепровское направление - 7 неудачных попыток штурмов со стороны врага.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.

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Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Также украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. В то время, российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия на большинстве направлениях, однако успеха им не удалось достичь.

Кроме того, Войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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