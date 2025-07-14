Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

Кратко:
- За 13 июля зафиксировано 152 боевых столкновения, половина - на Покровском направлении
- Россия применила 46 авиаударов и более 1000 дронов-камикадзе, 4239 обстрелов
- Оккупанты потеряли более 200 человек, ВСУ уничтожили технику и укрытия врага
В течение 13 июля на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения, из которых почти половина - на Покровском направлении, где украинские военные успешно отбили все атаки противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.
Российская армия нанесла 46 авиаударов, применив 77 управляемых авиабомб. Для ударов также было использовано 1054 дрона-камикадзе. В общем оккупанты совершили 4239 обстрелов позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.
Основные направления боевых действий:
Северо-Слобожанское и Курское направления - 13 боевых столкновений. Россияне применили 9 авиаударов, 21 авиабомбу и 293 обстрела, из них 6 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское - 4 атаки в районах Волчанска и Зеленого.
Купянское направление - 7 попыток прорыва в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.
Лиманское - отбито 20 атак возле населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка. Еще 5 боев продолжаются.
Северское направление - 3 атаки отбиты, еще 2 боя продолжаются в районах Серебрянки и Выемки.
Краматорское - остановлено 4 штурма в районах Часового Яра и Ступочек.
Торецкое направление - 10 атак отбито вблизи Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и Степановки. Бои продолжаются в двух локациях.
Покровское направление- наиболее интенсивные бои: 68 атак за день возле Полтавки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Новоторецкого, Проминя, Возрождения, Удачного и других населенных пунктов.
По предварительным данным, оккупанты потеряли не менее 218 человек убитыми и ранеными. ВСУ также уничтожили:
- 2 автомобиля, 3 мотоцикла;
- 16 БпЛА, 5 антенн к ним;
- артиллерийскую установку;
- пункт управления БпЛА;
- 1 укрытие;
- поразили еще 2 авто, 1 мотоцикл, 4 пушки и 11 укрытий.
Новопавловское направление- 11 атак отражено вблизи Запорожья, Новохатского, Мирного, Шевченко, Зеленого Поля, Ровнополя и Свободного Поля. Еще 7 боев продолжаются.
Ореховское направление - отражено 2 попытки продвижения в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.
Приднепровское направление - 7 неудачных попыток штурмов со стороны врага.
На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.
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Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Также украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. В то время, российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия на большинстве направлениях, однако успеха им не удалось достичь.
Кроме того, Войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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