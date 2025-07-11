Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

Главное:
- На территории базы РФ прогремел взрыв
- Пятеро захватчиков из Росгвардии ликвидированы
Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с местным движением сопротивления провело в четверг, 10 июля, операцию на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополя Запорожской области.
Как сообщает пресс-служба ГУР МО, на территории предприятия, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв.
"Детонация произошла в момент, когда россиян "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой росгвардии ликвидированы. В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Ранее, сообщалось о том, что после громких взрывов в Мелитополе стало известно о прилете по месту базирования российских оккупантов.
Как сообщалось ранее, уничтожение вражеских сил в Мелитополе произошло возле завода автотракторных запчастей. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.
Напомним, Главред писал, что в результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления в марте прошлого года успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.
Другие новости:
- Россия потеряет десятки миллиардов долларов: Трамп может сильно ударить по РФ
- Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ
- Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред