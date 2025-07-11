Взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками: детали удара в Мелитополе

На территории предприятия, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв.

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В Мелитополе слышали взрывы / Фото из открытых источников, УНИАН

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На территории базы РФ прогремел взрыв

Пятеро захватчиков из Росгвардии ликвидированы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с местным движением сопротивления провело в четверг, 10 июля, операцию на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополя Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба ГУР МО, на территории предприятия, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв.

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"Детонация произошла в момент, когда россиян "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой росгвардии ликвидированы. В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Screenshot / ГУР

Ранее, сообщалось о том, что после громких взрывов в Мелитополе стало известно о прилете по месту базирования российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, уничтожение вражеских сил в Мелитополе произошло возле завода автотракторных запчастей. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.

Напомним, Главред писал, что в результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления в марте прошлого года успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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