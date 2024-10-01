УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Минная ловушка сработала: в Мелитополе прогремел взрыв, в ГУР рассказали детали

Анна Косик
1 октября 2024, 19:41
190
Успешная операция прошла при участии украинских подпольщиков под руководством Главного управления разведки.
ГУР, Взрыв
В результате операции уничтожены оккупанты, которые терроризировали местных жителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Во временно оккупированном армией страны-агрессора России Мелитополе 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, украинские подпольщики провели успешную операцию по ликвидации оккупантов.

Как сообщили в ГУР, уничтожение вражеских сил произошло возле завода автотракторных запчастей во временно оккупированном городе. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.

В Главном управлении разведки отметили, что захватчики были причастны к жестокому террору местного населения. Однако благодаря координации ГУР их удалось ликвидировать.

видео дня

"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - добавили в ведомстве.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Операции с участием ГУР - что известно

Недавно совместно с ГУР была организована атака на арсенал оружия армии страны-агрессора РФ в Волгоградской области. Атаку осуществили с помощью 120 ударных дронов украинского производства.

Ранее также в Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотной авиации МО РФ.

Напомним, что спецназовцы ГУР активно участвуют и в непосредственных боях против оккупантов. Так на Харьковщине удалось освободить от оккупантов Волчанский агрегатный завод.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Мелитополя ГУР
Реклама

Главное за день

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробности

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробности

20:38 Мир
"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городе

20:04 Украина
Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

20:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря 18821

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей 8517

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Только остроглазый гений увидит странный цветок : на загадку дается всего 8 секунд 6852

Только остроглазый гений увидит "странный цветок": на загадку дается всего 8 секунд

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым ручником 4150

Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым "ручником"

Последние новости

21:09

Почему на новых футболках появляются крошечные дырки: в Сети удивили причиной

20:52

К чему снится человек с которым не общаешься: исследователи из США дали ответ

20:38

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробностиВидео

20:34

Известная светская журналистка попала в автомобильную аварию

20:12

Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повараВидео

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - ХарченкоУкраине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко
20:04

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городеВидео

20:00

Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

19:41

Минная ловушка сработала: в Мелитополе прогремел взрыв, в ГУР рассказали детали

19:37

Новый наследник престола: Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы

Реклама
19:30

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

19:28

"Инцидент нежелательный": эксперт - о новых поломках на Южноукраинской АЭС

19:17

Конденсата и плесени не будет: 5 растений, которые спасут ваш дом

19:12

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флагаВидео

19:10

Как Путин открыто подыгрывает Трампумнение

19:09

Россияне продвигаются и сразу возводят фортификации: в ВСУ раскрыли угрозы на фронте

19:08

Китай должен прекратить войну в Украине: в Польше сделали громкое заявление

18:33

"Врезалась в дерево": олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала про пьяное ДТП

18:27

Лед тает: Шольц внезапно захотел поговорить с Путиным - когда состоится разговор

17:59

Новый генсек НАТО раскрыл потери армии РФ в войне с Украиной

17:46

Почему в "хрущевках" в СССР устанавливали две входные двери: неожиданный ответ

Реклама
17:41

Байден может продвинуть заявку Украины на членство в НАТО, однако есть нюанс - FT

17:30

Кого нельзя пускать в дом 2 октября: люди, которые принесут проблемы

17:28

Под угрозой города-миллионники: раскрыт худший сценарий длительных отключений

16:53

Заморозки надвигаются на Украину: какие области ждет 0 на градуснике

16:49

В холода - до 16 часов без света: какой ситуация с отключениями будет зимой - прогноз

16:45

"Компромиссы" насчет территорий Украины: в МИД жестко ответили на слухи

16:43

Тест на тип характера: кто вы на самом деле - начальник или исполнитель

16:43

В Минобороны начались увольнения: в ОП раскрыли две главные задачи

16:32

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками

15:42

Уничтожение украинских ГЭС: Харченко ответил, что произойдет с генерацией зимой

15:39

Десантники ВСУ разгромили колонну "элитных" войск РФ: уничтожены десятки россиянВидео

15:35

Какая красная точка больше: только гений даст правильный ответ за 5 секунд

15:34

1+1 Украина покажет "Хазяїн 2. На своїй землі" с Богданом Бенюком в главной роли

15:31

Без участия ТЦК: Кабмин дал "зеленый свет" командирам самим призывать добровольцев

15:28

На водительских удостоверениях появился странный код: что означает число "78"

15:26

Известковый налет исчезнет навсегда: средство, которое отчистит унитаз до блеска

15:00

"Командование поручило мне": Козловский раскрыл новое место службы и обязанностиВидео

14:53

Церковный праздник 2 октября: что запрещено делать в день святого Киприана

14:52

До использования или после: когда лучше мыть душ рассказали эксперты

14:51

Порошенко похвастался доходами ко Дню Защитников: всего за месяц заработал более миллиарда и показал декларацию

Реклама
14:40

Коржи таят во рту: простой рецепт изумительного "Медовика" - невероятно нежныйВидео

14:33

Повышение максимальных цен на электроэнергию: когда и чего ждать украинцам

14:26

Впервые за два года войны: Шольц решил возобновить переговоры с Путиным – СМИ

14:21

Неизвестный Поплавский в фильме "Персона"Видео актуально

14:20

Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

14:14

"Планирую сбивать "Шахеды": известный шоумен вступил в добровольное подразделениеВидео

13:49

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителейВидео

13:45

Гороскоп на завтра 2 октября: Весам - большой успех, Близнецам - осуществление желаемого

13:42

"Не стало в 10 утра": в России умер автор хита "Ягода малина" - причина

13:35

Света может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС - эксперт

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять