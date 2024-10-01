Минная ловушка сработала: в Мелитополе прогремел взрыв, в ГУР рассказали детали

Во временно оккупированном армией страны-агрессора России Мелитополе 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, украинские подпольщики провели успешную операцию по ликвидации оккупантов.
Как сообщили в ГУР, уничтожение вражеских сил произошло возле завода автотракторных запчастей во временно оккупированном городе. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.
В Главном управлении разведки отметили, что захватчики были причастны к жестокому террору местного населения. Однако благодаря координации ГУР их удалось ликвидировать.
"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - добавили в ведомстве.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Операции с участием ГУР - что известно
Недавно совместно с ГУР была организована атака на арсенал оружия армии страны-агрессора РФ в Волгоградской области. Атаку осуществили с помощью 120 ударных дронов украинского производства.
Ранее также в Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотной авиации МО РФ.
Напомним, что спецназовцы ГУР активно участвуют и в непосредственных боях против оккупантов. Так на Харьковщине удалось освободить от оккупантов Волчанский агрегатный завод.
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