Новый генсек НАТО раскрыл потери армии РФ в войне с Украиной

По состоянию на сегодня ситуация на фронте остается сложной.

https://glavred.info/ukraine/noviy-gensek-nato-rozkriv-vtrati-armiji-rf-u-viyni-z-ukrajinoyu-10601603.html Ссылка скопирована

Какие потери у России на войне / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Новый генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ситуация на поле боя остается сложной. За незначительные успехи на отдельных участках фронта враг платит слишком высокую цену. Каждый день количество ликвидированных достигает около тысячи солдат.

Об этом заявил во время своей первой пресс-конференции на новой должности сегодня, 1 октября. Он заявил, что с начала полномасштабной войны потери России среди личного состава убитыми и ранеными составляют около 500 тысяч.

"Бесспорно Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы", - подчеркнул новый генсек Альянса. видео дня

По его словам, по состоянию на сегодня ситуация на фронте остается сложной. С одной стороны Вооруженные Силы Украины заняли часть Курской области, но с другой - российские захватчики достигли определенного прогресса на поле боя. Однако они заплатили за это высокую цену.

"Цифры мы также имеем. Российские потери - 1 тысяча убитых или раненых воинов в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это существенно важно для продолжения российской войны", - отметил Рютте.

Чиновник также анонсировал увеличение помощи нашему государству "на миллиарды". Так, уже в октябре 2024 года западные лидеры встретятся в формате "Рамштайн", чтобы обсудить насущные потребности Киева и скоординировать поддержку в дальнейшем.

Что известно о НАТО / Инфографика: Главред

Война в Украине - что происходит на фронте

Напомним, что в Генштабе сообщили, что ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами. В ночь на 29 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских войск возле поселка Котлубань.

Александр Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта. На сегодня это - Угледарское, Кураховское и Покровское.

В ВСУ прогнозируют скорую потерю крупного города в Донецкой области. Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что оккупанты уже зашли в Угледар. В DeepState подтверждает, что российские оккупанты сильно продвинулись и уже вошли в Угледар с запада и юга.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред