Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, перед ударом по складу, на объект прибыл эшелон с иранскими ракетами.

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Накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 29 сентября украинские Силы обороны нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских войск возле поселка Котлубань в Волгоградской области России. Об этом говорится в сообщении Генерального Штаба ВСУ.

По данным Генштаба, перед атакой на объект прибыл эшелон с иранскими ракетами.

"Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что операцию успешно выполнили подразделения Сил беспилотных систем в координации с Силами специальных операций, ГУР и СБУ.

"Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага. Дальше будет...", - резюмировали в Генштабе.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - что известно об ударах по складам на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Волгоградской области России был нанесен удар по оружейному складу, где, по вероятным данным, могли храниться иранские баллистические ракеты, о чем сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Также, удары по арсеналам в Торопце и Тихорецке могут привести к перебоям в обеспечении российской армии. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В ночь на 29 сентября во время атаки дронов, вероятно, был поражен военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области, что подтверждается спутниковыми снимками и информацией Telegram-канала Astra.

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