Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

Система мониторинга пожаров NASA Firms фиксирует пожары у военного аэродрома РФ.

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Дроны атаковали цели в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

В ходе массированного удара дронов в ночь на воскресенье, 29 сентября, мог быть атакован военный аэродром РФ "Миллерово" в Ростовской области.

Спутники фиксируют пожар в районе аэродрома, говорится в сообщении российского Telegram-канала Astra.

Со ссылкой на источники в экстренных службах уточняется, что аэродром "Миллерово" в ночь на 29 сентября атаковали более 20 дронов. Россияне утверждают, что все беспилотники были сбиты. О повреждениях неизвестно.

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Вместе с тем система мониторинга пожаров NASA Firms фиксирует пожары у военного аэродрома.

/ NASA Firms

Как уточняет издание Defense Express, военный аэродром "Миллерово" находится ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.

Кроме того, очаг пожара можно заметить и на некотором расстоянии от аэродрома, поэтому можно предположить, что какие-то беспилотники были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны или не долетели до цели.

Не исключается, что РФ также имела возможность поднять в воздух самолеты, которые могли находиться на этом аэродроме.

Аэродром Миллерово Аэродром Миллерово – военный аэродром в Ростовской области, находится в 5 километрах северо-западнее города Миллерово. Объект относится к населенному пункту Долотинка. Аэродром не использовался в период с 2009 по 2014 год. 1 января 2014 года там был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. Туда отправили истребители Су-30СМ. Аэродром Миллерово использовался и для ударов по Украине. 25 февраля 2022 года на фоне полномасштабной войны ВСУ ударили по аэродрому и уничтожили как минимум один Су-30, пишет Википедия.

Удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ беспилотники атаковали несколько областей. В Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина успешно атаковала беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

Как сообщалось ранее, три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников. В результате этих ударов была повреждена башня связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

/ Инфографика Главред

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