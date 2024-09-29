'Громкая' ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известно

Известно о взрывах, которые прогремели возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ.

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Взрывы в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы. Кроме Краснодарского края, взрывы были в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях. Об этом сообщают телеграмм-каналы Astra, Shot.

В сообщении Astra отмечается, что в Ейске возле военного городка прогремели взрывы.

"Предположительно, по области ударили беспилотными. Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о взрывах, прогремевших возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ - там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучения летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже сообщали о взрывах.

Губернатор Краснодарского края заявил, что в селе Шабельское Щербиновского района якобы подавленный силами РЭБ дрон при падении врезался в дерево и взорвался, в результате чего в стоящем поблизости доме выбило окна и двери, обломки повредили автомобиль.

По словам губернатора Воронежской области, в Воронеже якобы упало несколько сбитых БпЛА, в результате чего возникли пожары. Местные жители сообщили, что слышали по меньшей мере 10 взрывов.

Позже паблики сообщили о новых взрывах в Воронеже, а также о взрывах и пожарах в Волгоградской области.

Взрывы в России - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина успешно атаковала беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы.

Также известно, что российская ПВО работает настолько метко и успешно, что сбивает не только угрожающие цели, но и собственные. Перепутав с украинским беспилотником, россияне обстреляли свой же легкомоторный самолет.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 июля три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников. В результате этих ударов была повреждена башня связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

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