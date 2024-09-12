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Открыли дружественный огонь по судну: РФ перепутала свой самолет с беспилотником

Даяна Швец
12 сентября 2024, 12:56
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После взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия.
Самолет, взрыв
Россияне подумали, что их самолет - это вражеская цель / Коллаж: Главред, фото: "База", Фото: Associated Press

Российская ПВО работает настолько метко и успешно, что сбивает не только угрожающие цели, однако и собственные. Перепутав с украинским беспилотником, россияне обстреляли свой же легкомоторный самолет. Инцидент произошел в Мурманской области

По данным "База", около 16:30 11 сентября два легкоспортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск. Однако важным моментом является то, что на такой шаг они пошли через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, после атаки БПЛА.

"Видимо, отмена дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия", - рассказывает источник.

видео дня

После стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета. Если первый решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, то второй вернулся на место вылета. Около 20 минут занял их полет.

Как рассказали источники "Базы", после приземления командир воздушного судна доложил, что пули пробили крыло и фары самолета.

Коалиция дронов - что это такое

На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания.

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году.

Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто. По словам Блэра, эти дроны канадского производства - одни из лучших в мире в своем классе.

Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Война Украины и России - последние новости

Как известно, сегодня РФ запустила по Украине рой дронов и ракет. Воздушное нападение противника отражали также авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. ПВО Украины уничтожила 44 ударных БпЛА, три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре -локационно потеряны.

Кроме этого, бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн. Самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки.

Более того, бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ . 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

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