РФ запустила по Украине рой дронов и ракет: сколько целей удалось сбить ПВО

Воздушное нападение противника отражали также авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

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РФ била по Украине ракетами и запускала "Шахеды" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

В ночь на четверг 12 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 69 средств воздушного нападения. Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, ПВО Украины уничтожила 44 ударных БпЛА, три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре - локационно потеряны.

"В ночь на 12 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9.00). Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск - РФ, Чауда - Крым)", - отметили в Воздушных силах.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия. видео дня

Кроме этого, воздушное нападение противника отражали также авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре -локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Атака на Украину 12 сентября 2024 года

Сегодня, 12 сентября Киев отразил седьмую за сентябрь атаку РФ. На Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений. Однако ни один из дронов до Киева не добрался.

В ночь на 12 сентября российская оккупационная армия ударила по Конотопу Сумской области. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Куда РФ будет бить ракетами из Ирана рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж. Россия получила от Ирана партию ракет Fath-360 дальность поражения которых позволит РФ наносить удары по прифронтовым городам, отметил эксперт.

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