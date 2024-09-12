Киев отбил седьмую за сентябрь атаку РФ: тревога длилась около двух часов

На Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений. Однако ни один из дронов до Киева не добрался.

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Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около двух часов / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

В ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Это была уже седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу.

"Седьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев за сентябрь. Враг в очередной раз применил ударные БпЛА, предварительно "Shahed". Относительно ракет - действительно, в течение ночи объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без применения по Киеву", - сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около двух часов.

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"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. На Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из дронов до Киева не добрался. Силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подлете", - говорится в сообщении.

По данным оперативной сводки, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар по Конотопу 12 сентября 2024

В ночь на 12 сентября российская оккупационная армия атаковала город Конотоп Сумской области. В результате "прилетов" есть разрушения и пострадавшие. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Водоснабжение в городе временно восстановлено. Мэр Конотопа призвал жителей сделать запасы воды, поскольку утром на некоторое время водоснабжение будет остановлено.

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