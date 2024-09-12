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Нет света и воды, пострадали люди: армия РФ ударила по Контопу

Анна Ярославская
12 сентября 2024, 06:52
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Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
Спасатели, Сумщина
РФ нанесла удар по Конотопу - Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: dsns.gov.ua

В ночь на 12 сентября российская оккупационная армия атаковала город Конотоп Сумской области. В результате "прилетов" есть разрушения и пострадавшие. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Как сообщил в Facebook мэр города Артем Семенихин, оккупанты нанесли удары по жилой застройке в центре города и инфраструктуре Конотопа. В результате исчезли свет и вода.

По состоянию на 02:40 известно о двух госпитализированных. Один из них в критическом состоянии - в коме. Точное количество раненых пока не известно.

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Семенихин рассказал, что водоснабжение в городе временно восстановлено. Он призвал жителей сделать запасы воды, поскольку утром на некоторое время водоснабжение будет остановлено.

По его словам уже организована эвакуация людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.

В 03:07 мэр Конотопа сообщил, что 12 сентября движение трамваев в городе будет ограничено, поскольку враг уничтожил трамвайный путь.

В 04:02 Семенихин сообщил, что ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Энергетики делают все и даже больше, чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах хотя бы почасово – никто не возьмется прогнозировать", - написал он.

Кроме того, в результате удара армии РФ повреждены:

  • большое количество учебных заведений. Точное количества на данный момент неизвестно. В зданиях выбиты окна и двери. 12 сентября детские сады будут работать в режиме дежурных групп;
  • большое количество лечебных корпусов (в основном выбиты окна). Медицинское оборудование серьезного ущерба не получило. Больницы работают;
  • уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Движение трамваев будет ограничено.

"Вода будет подаваться по часам, точный график водоснабжения будет обнародован утром", - уточнил глава города.

"В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме, как раз ехал спасать людей", - добавил Семенихин.

Как сообщал Главред, российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область. За последний год враг совершил более 11 тысяч ударов по территории региона. Было принято решение об обязательной эвакуации людей из трех населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области. В частности, эвакуацию будут проводить в Глухове, Свесе и Эсмане.

Следует отметить, что еще в августе местные власти сообщали о проведении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов пяти общин.

7 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на границе с Черниговской и Сумской областей враг сохраняет свое военное присутствие и бьет из артиллерии и минометов с российской территории.

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