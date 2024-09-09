"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

Обязательную эвакуацию ввели для людей из Глухова, Свессы и Эсмани.

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На Сумщине расширили зону эвакуации / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, МВД Украины

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область. За последний год враг совершил более 11 тысяч ударов по территории региона. Было принято решение об обязательной эвакуации людей из трех населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области. Об этом заявляет Сумская ОГА.

Из-за вражеских обстрелов эвакуацию будут проводить в Глухове, Свесе и Эсмане.

Следует отметить, что еще в августе местные власти сообщали о проведении обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов пяти общин. Председатель ОВА Владимир Артюх просил об объявлении эвакуации из трех населенных пунктов в Шосткинском районе.

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"Я довел всему штабу, руководству громад о включении в эвакуационные процессы Глуховской громады, города Глухов, Эсманской громады. Враг по этим громадам начал применять оружие, интенсивно - за месяц более 300-400 применений по этим громадам. Мы прорабатываем, как правильно и безопасно организовать эвакуацию населения. Это десятки тысяч людей. Это будет самое масштабное мероприятие по эвакуации", - сказал Владимир Артюх.

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Напомним, начальник Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей Покровска немедленно эвакуироваться из-за угрозы продвижения российских войск. В городе до сих пор остаются дети, ежедневно Покровск покидают 500-600 человек, в основном на собственном транспорте.

Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации. В список добавились еще 50 населенных пунктов, а также два микрорайона Херсона - Гидропарк и Нефтегавань.

Как сообщал Главред, на Сумщине проводилась обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов в пяти общинах. Тогда эвакуировать должны были около 6 тысяч человек, в том числе 425 детей.

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