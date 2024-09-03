Здание разрушено: РФ ударила по университету в Сумах

Российские оккупанты атаковали сумской университет КАБом.

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РФ ударила по университету в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Кордон.медиа

В Сумах прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по городу КАБом. Об этом сообщает Сумская ОГА.

Враг атаковал бомбой сумской университет.

"Прежде всего, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Корреспондент Главреда сообщает о том, что в результате авиаудара есть серьезные разрушения. Российские оккупанты ударили по одному из корпусов Сумского государственного университета.

В Сумском горсовете уже отметили, что уже известно об одном пострадавшем. У него незначительные травмы. Информации о погибших пока нет.

Смотрите видео с последствиями удара по университету в Сумах:

РФ ударила по университету в Сумах / фото: скриншот

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удар по Полтаве 3 сентября - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, что привело к гибели по меньшей мере 51 человека. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Хотя в сети появлялись слухи, что удар произошел во время построения на плацу Института связи, эта информация не соответствует действительности.

После удара 3 сентября спасатели не могли немедленно начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог. Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин.

В результате удара ракеты попали в учебное заведение и больницу в Полтаве. Количество погибших и раненых резко возросло. Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что по состоянию на 16:15 погибло по меньшей мере 47 человек, а 206 получили ранения.

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