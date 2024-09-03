В Полтаве возросло количество погибших, более 200 раненых: Зеленская назвала потери

Российские оккупанты ударили баллистикой по учебному заведению и больнице в Полтаве.

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В Полтаве возросло количество погибших и раненых / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Суспільне, Минобороны РФ

Российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Полтаве. Враг попал в учебное заведение и больницу. Количество пострадавших и погибших внезапно сильно возросло О потерях сообщила жена президента Украины Елена Зеленская.

По состоянию на 16:15 уже известно по меньшей мере о 47 погибших и 206 раненых.

"Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы. Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное - жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", - написала Зеленская.

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В Полтаве возросло количество погибших и раненых / фото: скриншот

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Что известно о ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Удар по Полтаве - главные новости

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 200 раненых.

Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Есть частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов.

По состоянию на 15:00 3 сентября стало известно, что благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.

Позже Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву. Тревога накануне удара была объявлена именно из-за угрозы баллистики, однако проблема в том, что долетает она за несколько минут в приграничные с РФ области.

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