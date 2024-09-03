Смертельный удар по военному институту в Полтаве: все, что известно об атаке

Во вторник утром, 3 сентября, Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по Полтавскому военному институту связи. Прилет застал людей во время их эвакуации в бомбоубежище. Известно о по меньшей мере 180 раненых. Президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем. Продолжается разбор завалов.
Россия целилась баллистикой - детали удара
По информации Минобороны, Россия использовала две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Есть частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами.
Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов.
Как отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко, благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.
Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.
Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал на трагедию в Полтаве. Он уточнил, что погиб 41 человек, еще 180 - ранены.
"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося", - подчеркнул глава государства.
Полтавский военный институт связи. Что это?
Полтавский военный институт связи - высшее военное учебное заведение Украины. Осуществлял подготовку офицеров с высшим военно-специальным образованием для частей войск связи сухопутных войск.
Институт воспитал тысячи офицеров которые развивали, защищали и продолжают защищать Украину.
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