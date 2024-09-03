Гордона хотели убить: среди задержанных - экс-нардеп времен Януковича

Бывший депутат запрещенной "Партии регионов" фактически возглавил агентурную сеть, которая занималась диверсиями и готовила убийства украинских деятелей.

https://glavred.info/ukraine/gordona-hotili-vbiti-sered-zatrimanih-eksnardep-chasiv-yanukovicha-10593857.html Ссылка скопирована

Покушение на Гордона - все подробности / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, СБУ

Служба безопасности Украины задержала членов агентурной сети ФСБ во главе - экс-нардепом запрещенной "Партии регионов", которая координировала диверсии, в частности планировала убийство журналиста Дмитрия Гордона.

Всего, как сообщает пресс-служба СБУ, в сеть входило четыре человека, включая бывшего депутата. Все они задержаны.

Российская агентура планировала серию подрывов на железнодорожных путях, в том числе подрыв одного из путей в Киевской области.

видео дня

Однако среди задач также был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу, для их дальнейшей "ликвидации".

Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по статьям террористический акт, госизмена и диверсии.

Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).

Дмитрий Гордон и Россия - главное

В июле 2024 года российский "суд" незаконно приговорил журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам лишения свободы. Россиян тогда сильно задел призыв Гордона к Байдену нанести ядерный удар по России. Пропагандисты обвинили украинского блогера в "призывах к терроризму" и в "распространении фейков".

Гордон реагировал на действия русских в ироничной форме.

К слову, журналист неоднократно критиковал российских и украинских звезд, поддерживающих режим Путина.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред