Ситуация резко ухудшилась: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов под Торецком

Сейчас ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной, сообщил Евгений Иевлев.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что на подступах к Торецку продолжаются сильные штурмовые бои противника.

"Подразделение продолжает выполнять боевые задачи на Горловском направлении, ныне известном как Торецкое. На подступах к Торецку продолжаются штурмовые действия противника. Несмотря на то, что Силы обороны смогли его остановить вблизи города, враг не оставляет попыток прорвать наши позиции. Кое-где наши войска были вынуждены отойти", - отметил Иевлев в эфире "Еспресо".

По словам военнослужащего ВСУ, враг не оставляет попыток зайти в Торецк. Подразделение держит оборону в окрестностях Нью-Йорка и Торецка. Штурмовые действия продолжаются, но Силы обороны отражают атаки врага. Ситуация остается чрезвычайно сложной. Личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а враг давит со всех сторон.

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"Тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. Мы заминировали один участок перед собой, но враг прорвал фланг и обошел с другой стороны. Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", - подчеркнул Иевлев.

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Наступление России - что происходит на фронте

Напомним, что десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов. Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты снова атакуют в Волновахском районе Донецкой области с целью обхода Угледара с флангов. Тяжелая ситуация была в Водяном, там оккупанты с десантом залетели в село.

ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине. Оккупанты в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине переходят к оборонительным действиям из-за активных контратак Сил обороны Украины. На этом направлении враг понес значительные потери и некоторые россияне отказываются выполнять боевые задачи.

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