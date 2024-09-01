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У РФ будет три направления для наступления: майор ВСУ о рисках потери Покровска

Алексей Тесля
1 сентября 2024, 19:16
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У российской армии может быть несколько вариантов для дальнейших наступательных действий, не исключает Максим Жорин.
У РФ будет три направления для наступления: майор ВСУ о рисках потери Покровска
Максим Жорин предупредил об угрозе захвата РФ Покровска / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Потеря Покровска Донецкой области для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий", - написал он в Telegram.

Украинский офицер не исключает, что российские оккупанты могут развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск.

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Вместе с тем майор ВСУ предупреждает о возможности атаки РФ на юге, где россияне могут пытаться окружить украинскую группировку, а также не исключает вариант наступления врага на Днепропетровскую область.

"По моему личному мнению, первые два направления для "россиян" (нецензурно, - ред.) более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", - добавил Жорин.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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Покровск война России и Украины Максим Жорин
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