"Вышли на новый рубеж": Коваленко раскрыл, как может развиваться наступление РФ на Покровск

Сейчас в неудобном и опасном положении могут оказаться наши подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

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РФ готовится к наступлению на Покровск / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что армия РФ вышла на границу Гродовка - Новогродовка и повернула на юг - на Селидово.

"Это было ожидаемо, поскольку продолжая наступление на Покровск и выходя за пределы Новогродовки, россияне оказались бы в предельно неудобном и опасном положении, с учетом незащищенного южного фланга", - считает эксперт.

По словам Коваленко, сейчас же в предельно неудобном и опасном положении могут оказаться наши подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны. Оккупанты развернули интенсивные штурмовые действия на Мариновку - Михайловку - Селидово, а благодаря оккупации Мемрика получили возможность прямого спуска через Лесовку на Горняк.

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"Перерезание М-30 и южное продвижение РОВ значительно усложнит положение СОУ на Кураховском направлении", - заявил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Также военный эксперт отметил, что с другой стороны необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение в направлении Покровска и может отсрочить завершающую фазу наступательной операции. Впрочем, формирование южного фланга требует сосредоточения серьезного ресурса РФ, который в этом процессе в определенном смысле сточен. Возле Селидово он уже стачивается, и довольно интенсивно.

"В целом необходимость РОВ перераспределять ресурс, при этом без необходимой перегруппировки, дает временный карт-бланш по укреплению позиций до Покровска и Мирнограда. Главное - правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не является бесконечным", - добавил Коваленко.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Какая ситуация под Покровском

Напомним, что военный эксперт Иван Ступак заявил о значительном прорыве россиян и предупредил о жестоких боях за Покровск. Россияне поняли, с какой целью проводится отвлекающий маневр на Курщине, и они не перебрасывали свои силы с Покровского направления. Наоборот, это направление только усиливают.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям. Ужасная ситуация с Бахмутом может повториться в Покровске.

Стало известно, что россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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