Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

Коваленко считает, что именно такую медийную персону могла выбрать РФ, чтобы ее смерть могла катализировать те или иные события в Украине.

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Для чего убили Ирину Фарион / коллаж: Главред, фото: instagram/iryna__farion/

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что страна-агрессор Россия знаток на хаотизации общества и при чем здесь Ирина Фарион.

"Россия знаток на хаотизации общества. Разного типа информационно-психологические спецоперации, направленные на хаотизацию и дестабилизацию внутреннего состояния в стране, реализуются в течение десятков лет не только в Украине, но и в других странах мира. Например, в Африке, где, казалось бы, совсем другое мировоззрение у людей и совсем другая культура. То есть РФ нужна хаотизация", - отметил Коваленко в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", не исключая методы, которыми работают российские спецслужбы, вполне возможно, что была выбрана медийная персона, которая имела контроверсионную позицию.

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Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

"У Ирины Фарион были сторонники, которые разделяли ее мысли, но были те, кто с ней не соглашался или откровенно ненавидел. То есть были как сторонники, так и враги в самом обществе. И именно такая медийная персона была выбрана, чтобы ее смерть могла катализировать те или иные события в Украине. И это вполне возможно", - предположил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Убийство Ирины Фарион: что известно

Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

Вечером пятницы стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец сообщила, что Фарион попала к медикам в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга.

Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион. Похоронят ее на Лычаковском кладбище на центральной аллее.

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