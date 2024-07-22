УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

Юлия Закрепа
22 июля 2024, 12:56
172
Коваленко считает, что именно такую медийную персону могла выбрать РФ, чтобы ее смерть могла катализировать те или иные события в Украине.
Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион
Для чего убили Ирину Фарион / коллаж: Главред, фото: instagram/iryna__farion/

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что страна-агрессор Россия знаток на хаотизации общества и при чем здесь Ирина Фарион.

"Россия знаток на хаотизации общества. Разного типа информационно-психологические спецоперации, направленные на хаотизацию и дестабилизацию внутреннего состояния в стране, реализуются в течение десятков лет не только в Украине, но и в других странах мира. Например, в Африке, где, казалось бы, совсем другое мировоззрение у людей и совсем другая культура. То есть РФ нужна хаотизация", - отметил Коваленко в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", не исключая методы, которыми работают российские спецслужбы, вполне возможно, что была выбрана медийная персона, которая имела контроверсионную позицию.

видео дня

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

"У Ирины Фарион были сторонники, которые разделяли ее мысли, но были те, кто с ней не соглашался или откровенно ненавидел. То есть были как сторонники, так и враги в самом обществе. И именно такая медийная персона была выбрана, чтобы ее смерть могла катализировать те или иные события в Украине. И это вполне возможно", - предположил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Убийство Ирины Фарион: что известно

Напомним, что 19 июля, во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

Вечером пятницы стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец сообщила, что Фарион попала к медикам в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга.

Следствие раскрыло несколько версий мотива убийства Ирины Фарион. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

21 июля во Львове попрощались с Ириной Фарион. В Сети разлетелись особенно трогательные кадры, как маленькие внучка и внук несут в своих руках портреты Ирины Фарион. Похоронят ее на Лычаковском кладбище на центральной аллее.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Фарион Александр Коваленко новости Украины убийство
Реклама

Главное за день

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

12:56 Украина
Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условие

Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условие

12:56 Украина
Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

12:35 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм 14704

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко 7656

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты 4797

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды 2281

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

Последние новости

13:32

"Жутко слушать": появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

13:21

Какой будет Украина через 10 летмнение

13:09

"2025-й может быть годом контрнаступления": Жданов назвал год победы Украины в войне

13:09

Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым - Згурец

13:02

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Быкам - громкое событие, Тиграм - борьба с зависимостью близкого человека

Россия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – ЖдановРоссия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – Жданов
12:56

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

12:56

Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условиеВидео

12:35

Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

12:18

Без ловушек и яда: народные средства от мышей - грызуны будут убегать сами

Реклама
12:06

"Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФВидео

11:48

Останется ли Байден президентом США до конца срока: в Белом доме удивили заявлением

11:37

В семье Эктора Хименес-Браво пополнение: "Моя девочка стала мамой"Видео

11:13

Церковный праздник 22 июля: что запрещено делать на Марии Магдалины

11:07

Когда и как Украина может разрушить Крымский мост: Жданов удивил предположениемВидео

10:55

"Паниковать не надо": Жданов объяснил, есть ли риск нового наступления РФВидео

10:36

Гороскоп на завтра 23 июля: Весам - невероятная удача, Скорпионам - ужасный день

10:27

Шевченко с гордостью показал сына, который играет за сборную Украины по футболу

10:01

Что может остановить наступление России: Сырский рассказал о важных факторах

09:42

Дрон атаковал военный аэродром в Ростовской области РФ: что известноВидео

09:31

"Моя настоящая половинка": El Кравчук раскрыл главный секрет своей личной жизни

Реклама
09:14

Завершить войну за 24 часа: под силу ли такое Трампу - Майк Джонсон

08:48

РФ готовится усилить наступление: аналитики заявили об увеличении войска на Харьковщине

08:44

Вероятный кандидат в президенты США: что известно о Камале Харрис

08:42

РФ продвинулась в районе четырех населенных пунктов Донбасса - Deep State

08:30

Что означает тату бабочки у женщины: в чем опасность такого символа

07:32

В Туапсе прогремело 5 взрывов: в РФ заявили об атаке дронов на НПЗВидео

07:01

Как Украине как можно скорее вступить в НАТО без каких-либо условиймнение

06:54

Байден вышел из президентской гонки: в Politico раскрыли, как он пришел к решению

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

04:30

США столкнулись с проблемами в производстве ракет к Patriot

03:21

Что делать, если укусила оса: советы опытных врачей

02:36

Донецк остался на месяцы без воды из-за отключения света в РФ

02:00

Почему Украина не может получить больше электроэнергии из ЕС: названа причина

01:47

Как реагируют мировые лидеры на отказ Байдена идти в президенты США

01:30

"Морщинки, неровности и щербинки": Мозговая показала вблизи лицо без ретуши

01:13

Долго ходил по улицам: полиция опубликовала видео с подозреваемым в убийстве ФарионФотоВидео

01:04

Женщины в российских ДРГ - где они воюют и какие их задачи в Украине

00:04

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты

21 июля, воскресенье
23:20

Олимпиада 2024 - чего ожидать Украине и что смотреть по ТВ

23:15

Украина усилила защиту от российских атак с воздуха: Зеленский рассказал детали

Реклама
22:44

Решение Байдена сняться с выборов стало неожиданным: СМИ узнали детали

22:26

Папа Римский призвал к миру в Украине перед Олимпиадой

22:26

Назло сплетням: Маша Ефросинина показала момент счастья с мужем

22:22

План Джонсона для Трампа: реалистичен ли он?мнение

21:32

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

20:53

Джо Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

20:48

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко

19:42

"Мир в обмен на территории" и "планы" Трампа: Зеленский объявил о позиции Украины

19:35

Внуки несут портреты, сотни людей стоят возле храма: во Львове прощаются с Ириной ФарионФотоВидео

19:05

Часов со светом будет много: график отключения электроэнергии на 22 июля

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять