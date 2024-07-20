Оружие без глушителя и вероятный стрелок: новые детали убийства Фарион

В районе, где убили Ирину Фарион, многие камеры видеонаблюдения не работали из-за отключений электроэнергии.

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Стали известны подробности убийства Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал подробности убийства известной общественной деятельности Ирины Фарион.

Как подчеркнул он в эфире канала Киев 24, по свидетельству очевидцев, злоумышленник стрелял в Фарион оружием без глушителя.

"Люди говорят, что было без глушителя использовано оружие", - отметил депутат львовского горсовета.

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При этом он пояснил, что несмотря на то, что в районе, где убили Фарион, установлено достаточно много камер видеонаблюдения, некоторые из них не работали из-за отключений электроэнергии.

"В момент, когда произошли выстрелы и произошло убийство (Фарион, - ред), не было электричества в микрорайоне. Мы пробовали нарабатывать, у кого были камеры, которые имели аккумуляторы. У нас есть некоторая информация, уже собранная от глав ОСББ и видеонаблюдения, которая передается правоохранительным органам", - уточнил собеседник.

Зинкевич добавил, что ранее камеры видеонаблюдения уже фиксировали подозреваемого, который находился возле дома Фарион.

Подробности убийства Фарион

Как рассказали соседи, злоумышленник следил за Фарион несколько недель, сообщает "Говорить Великий Львів".

"Недели 2-3 всегда сидел (человек, — ред.) возле подъезда на скамейке, стабильно с утра до вечера", — сказал сосед Фарион.

По его словам, мужчина всегда сидел на скамейке возле дома. В частности, он "интересно" одевался. На улице была жара до 40 градусов, а он носил кроссовки, носки, спортивные штаны, длинную кофту, шляпу и темные очки. По словам соседа Фарион, мужчина всегда сидел, заложив ногу за ногу и смотрел на подъезд, где живет языковед.

Добавим, что в Сети опубликовали фото вероятного злоумышленника, который мог быть причастен к нападению на Фарион.

/ t.me/pryamamova

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Фарион - последние новости по теме

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве.

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