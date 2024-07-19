Ирина Фарион умерла в больнице

Поиски нападавшего, который совершил покушение на жизнь Фарион, продолжаются, рассказал Максим Козицкий.

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Сердце Ирины Фарион остановилось / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, pixabay.com

Вечером пятницы, 19 июля, известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", - говорится в сообщении.

Козицкий также добавил, что правоохранители продолжат поиски нападавшего, который выстрелил в женщину.

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Мэр Львова Андрей Садовой выразил соболезнования семье языковеда и всем, кто ее знал. Он отметил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Фарион, однако ранение было несовместимо с жизнью.

"Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность. Вечная Память", - написал Садовой.

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец сообщила, что Ирина Фарион попала к медикам в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Львовские врачи провели женщине первичную хирургическую обработку, но ее состояние оставалось критическим. По ее словам, Фарион находилась в глубокой мозговой коме.

"Была проведена операция, и ее даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", - рассказала медик.

Национальная полиция Украины подтвердила, что Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм. Правоохранители переквалифицировали преступление на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - заверили в Нацполиции.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство языковеда Ирины Фарион - подробности

Напомним, 19 июля во Львове на улице Масарика, 3 совершили покушение на жизнь языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины. Злоумышленник был в перчатках и стрелял из оружия без глушителя.

По предварительной информации, стрелок, которому ориентировочно 20-25 лет, следил за Фарион около недели у ее подъезда. Когда она вышла из здания, он подбежал и выстрелил ей в голову.

Президент Украины заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по поиску злоумышленника, который выстрелил в Ирину Фарион. По словам Зеленского, Нацполиция и СБУ активно работает, чтобы установить обстоятельства преступления.

"Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - подчеркнул президент.

Как сообщал Главред, ранее нападение на Ирину Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полиция и другие службы работают на месте происшествия, прорабатывают показания и данные с камер видеонаблюдения.

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