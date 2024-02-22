Оккупанты наказали парня из Крыма, который писал Фарион: что с ним сделали

В Крыму российские оккупанты наказали студента Максима Глебова из-за сообщения к скандальному украинскому языковеду Ирине Фарион, которое она обнародовала в своих соцсетях. Об этом сообщает Голос Крыма.
Максим Глебов в своем сообщении, которое он отправил еще осенью 2023 года, поддержал Фарион и подтвердил, что ждет освобождения Крыма. Фарион обнародовала это сообщение и даже не скрыла личные данные парня. После этого Максима задержали и заставили извиниться.
Сообщается, что в конце 2023 года российская "комиссия по делам несовершеннолетних" установила, что действия Максима якобы содержат признаки уголовного действия. Из-за этого его обязали уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Задержание студента в Крыму
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.
Сейчас студент, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД. Крымские пропагандистские СМИ сообщают, что Максим "извинился" за письмо Фарион, и публикуют его заявление.
Впоследствии стало известно о том, что Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление в СБУ на Ирину Фарион - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму.
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