Оккупанты наказали парня из Крыма, который писал Фарион: что с ним сделали

Ирина Фарион осенью 2023 года опубликовала сообщение от студента из Крыма, не скрывая его личные данные.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-nakazali-parnya-iz-kryma-kotoryy-pisal-farion-chto-s-nim-sdelali-10544201.html Ссылка скопирована

В Крыму наказали студента, который написал сообщение Фарион / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Крыму российские оккупанты наказали студента Максима Глебова из-за сообщения к скандальному украинскому языковеду Ирине Фарион, которое она обнародовала в своих соцсетях. Об этом сообщает Голос Крыма.

Максим Глебов в своем сообщении, которое он отправил еще осенью 2023 года, поддержал Фарион и подтвердил, что ждет освобождения Крыма. Фарион обнародовала это сообщение и даже не скрыла личные данные парня. После этого Максима задержали и заставили извиниться.

Сообщается, что в конце 2023 года российская "комиссия по делам несовершеннолетних" установила, что действия Максима якобы содержат признаки уголовного действия. Из-за этого его обязали уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

видео дня

Задержание студента в Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Сейчас студент, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД. Крымские пропагандистские СМИ сообщают, что Максим "извинился" за письмо Фарион, и публикуют его заявление.

Впоследствии стало известно о том, что Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление в СБУ на Ирину Фарион - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.