Эпопея продолжается: горсовет Ивано-Франковска подал в СБУ заявление о Фарион

Депутаты горсовета Ивано-Франковска обратились в СБУ по делу Ирины Фарион.

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Горсовет Ивано-Франковска подал в СБУ заявление о Фарион / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Ивано-Франковский горсовет обратился к главе СБУ Василию Малюку и министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с просьбой которая касается Ирины Фарион. Об этом сообщила сама бывшая депутат.

На сессии горсовета было принято решение, в котором депутаты горсовета заявили, что в последнее время в информационном пространстве появляется много спекуляций, связанных с языковым вопросом, в котором некоторые силы ставят статус украинского языка под сомнения.

"Сегодня мы обеспокоены тем, что вокруг вопроса государственного статуса украинского языка организуют провокации, очевидно с целью расколоть общество и расшатать и без того тяжелую ситуацию в государстве. И выигрывает от этого только враг", - написали в заявлении.

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По мнению депутатов, именно таким примером провокаций и является история "позорной травли языковеда и профессора Ирины Фарион".

"Это случай откровенных репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины. Мы требуем прекратить информационное преследование Ирины Фарион. Нельзя допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за защиту украинского языка!", - подытожили в заявлении.

Скандал с Ириной Фарион

Напомним, бывшая народный депутат Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов". По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке. Об этом она заявила в интервью Янине Соколовой.

Немного позже на скандал отреагировало МОН Украины. Студенты высшего учебного заведения, в котором работала Ирина Фарион, потребовали ее увольнения. В ответе на информационный запрос МОН Украины поддержало увольнение Фарион и прекращение сотрудничества с ней. В министерстве отметили, что преподаватель может влиять на личности и мировоззрение студентов, а Фарион "не разделяет фундаментальные ценности относительно достоинства человека и уважения к защитникам".

Вскоре после этого, скандального украинского языковеда Ирину Фарион, которая резко выражалась о русскоязычных военных, уволили из Львовского Политеха. Заявление об увольнении появилось в Сети.

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