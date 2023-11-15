Скандальную Фарион по статье уволили из Львовского Политеха

Ирину Фарион обвинили в аморальном проступке, не совместимого с продолжением деятельности.
Скандального украинского языковеда Ирину Фарион, которая резко выражалась о русскоязычных военных, с позором уволили из Львовского Политеха. Заявление об увольнении появилось в Сети.
Стоит отметить, что Фарион уволили по статье. Поводом стало нарушение 41 ст. Кодекса законов о труде: "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".
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