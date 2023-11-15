СБУ открыла дело на Фарион: подозревают по 4 статьям Уголовного кодекса

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.
По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом, сообщила пресс-служба СБУ.
Кроме того, в своих соцсетях депутат опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.
Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
- ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
- ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);
- ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).
СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается.
Скандал с Фарионом
Напомним, что Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова через украинский язык. Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников.
Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ. Экс-нардеп заявила, что Максим Глебов не просил не разглашать его письмо, поэтому она и опубликовала его в своем Telegram-канале.
Во Львове взбунтовались против Фарион. Студенты говорят, что их требование увольнения преподавательницы связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.
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