СБУ открыла дело на Фарион: подозревают по 4 статьям Уголовного кодекса

В своих соцсетях депутат опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма.

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СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Youtube

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом, сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, в своих соцсетях депутат опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

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Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);

ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается.

Скандал с Фарионом

Напомним, что Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова через украинский язык. Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников.

Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ. Экс-нардеп заявила, что Максим Глебов не просил не разглашать его письмо, поэтому она и опубликовала его в своем Telegram-канале.

Во Львове взбунтовались против Фарион. Студенты говорят, что их требование увольнения преподавательницы связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.

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