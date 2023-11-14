Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ

Экс-нардеп заявила, что Максим Глебов не просил не предавать огласке его письмо, поэтому она и опубликовала его в своем Telegram-канале.

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Ирина Фарион ответила на обвинения в "сдаче" силовикам РФ студента из Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Экс-нардеп и украинский языковед Ирина Фарион ответила на обвинения в свой адрес относительно того, что она "подставила" студента из временно оккупированного Крыма, опубликовав его письмо в поддержку Украины и украинского языка.

По ее словам, автор письма Максим Глебов не просил не предавать огласке письмо, поэтому она и опубликовала его в своем Telegram-канале.

"Если этот студент, который отказался от своих слов, на самом деле из Крыма, то он точно должен знать об опасности подписываться собственной фамилией. Несмотря на то, он почему-то это сделал, и не указал, что не нужно распространять его сообщения публично, о чем некоторые корреспонденты отмечают и их сообщения публикую анонимно", - написала Фарон в своем блоге на Украинской правде.

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Экс-нардеп также заявила о "провокации ФСБ" и о том, что ей на телефон и электронную почту поступают угрозы.

"Создается впечатление, что в этом ливне звонков и в сообщении "студента из Крыма" один дирижер - московская ФСБ", - написала экс-нардеп.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, а обвинения в мой адрес не имеют под собой никаких оснований, потому что их основа, вероятнее всего, московское ФСБ. Намерена по этому поводу обратиться в СБУ", - заявила Фарион.

Скандал с Ириной Фарион

Экс-нардеп и украинский языковед Ирина Фарион оказалась в центре громкого скандала, разжигая вражду между украиноязычным и русскоязычным населением Украины. Она цинично заявила, что языковая борьба внутри страны "важнее борьбы на нулевой позиции".

Украинцев, говорящих на русском языке, Фарион назвала "внутренними врагами", "дикарями" и "чертями с рогами и копытами" и призывала "бороться" против них.

Также Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных защитников из бригады "Азов".

Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Студент, который учится на первом курсе украинской филологии, оказался в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил заявление на бывшего нардепа Ирину Фарион в правоохранительные органы. Причиной стало то, что она "сдала" оккупантам в Крыму проукраински настроенного студента.

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