"Бывших коммунистов не бывает": во Львове взбунтовались против Фарион

В университете "Львовская политехника" отказались выполнить требование студентов, вышедших на митинг против Ирины Фарион.

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Во Львове митинговали против Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: zaxid.net, скриншот

Во Львове студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг с требованием уволить профессора Ирину Фарион, которая опозорилась оскорблениями в адрес защитников Украины и "сдала" ФСБ проукраинского студента в Крыму.

Студенты говорят, что их требование связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ, сообщает Радио Свобода.

В частности, студенты держат плакаты с надписями: "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион вон из политеха", "Бывших коммунистов не бывает".

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Позиция Львовской политехники

В университете "Львовская политехника" отказались выполнить требование студентов, вышедших на митинг против Фарион.

"Нет правовых и законных оснований уволить Фарион. 23 числа будет собрана комиссия в том же составе и вынесено решение", - заявили в ректорате.

При этом на встрече со студентами руководство университета отметило, что в университете с вчерашнего дня работает комиссия, результаты ее работы должны быть обнародованы до 22 ноября. В ее состав входят представители ученого совета университета.

"Мы призываем к диалогу. Есть комиссия, мы рассматриваем, мы изучаем, и тогда будем принимать решения. А вы хотите, чтобы мы уже сейчас приняли решение – так быть не может", – заявил проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

Участники переговоров договорились встретиться через неделю – 23 ноября. Студенты предложили пригласить на совместную встречу саму Ирину Фарион, чтобы она пришла и объяснила свою позицию.

Студенты протестуют против Ирины Фарион / zaxid.net

Ранее Фарион открестилась от "сдачи" студента из Крыма и обвинила во всем ФСБ. Экс-нардеп заявила, что Максим Глебов не просил не предавать огласке его письмо, поэтому она и опубликовала его в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму. Дмитрий Лубинец написал заявление в СБУ на Ирину Фарион - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму.

Как ранее сообщалось, Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

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