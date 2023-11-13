В "Львовской политехнике" отреагировали на скандал с Фарион

В университете "Львовская политехника" отреагировали на скандал со своей преподавательницей, экс-нардепом Ириной Фарион, которая способствовала задержанию сотрудниками ФСБ в Крыму украинского студента.
В пресс-службе "ЛП" на вопрос Суспильного Крым, будут ли реагировать на действия Ирины Фарион, отметили, что там сформирована рабочая группа, которая прорабатывает этот вопрос.
Итоги планируют обнародовать 22-го ноября.
Скандал с Ириной Фарион
Накануне бывшая депутат ВР Ирина Фарион опубликовала в своем Telegram-канале письмо студента из Крыма, который выразил ей поддержку по поводу предыдущего скандала между Фарион и военными.
В письме студент утверждал, что он поддерживает популяризацию украинского языка и ждет освобождения Крыма от оккупантов.
Но Фарион вместе с письмом опубликовала и личные данные парня. На просьбу своих подписчиков "затереть" адрес отправителя, экс-нардеп ответила возмущением и этого не сделала.
Уже вскоре к студенту "пожаловали" сотрудники ФСБ, а российские оккупанты задержанию украинца по "вбросу" Фарион откровенно радовались.
Фарион не извинилась, более того - назвала произошедшее "провокацией", которая была якобы инспирирована российскими спецслужбами.
Это не первый скандал, в который попадает Ирина Фарион. Ранее языковед сделала скандальное заявление в адрес украинских защитников, которые общаются на русском. После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.
Студенты "Львовской политехники" призвали уволить Фарион из университета из-за разжигания языковой вражды.
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