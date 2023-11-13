РФ накрыла Херсон массированным огнем: много раненых и погибших

Информация о пострадавших в результате массированной атаки со стороны РФ уточняется.

https://glavred.info/ukraine/rf-nakryla-herson-massirovannym-ognem-mnogo-ranenyh-i-pogibshih-10516516.html Ссылка скопирована

Оккупанты атаковали Херсон / коллаж: Главред. фото: УНИАН

В результате массированной российской атаки в Херсонской территориальной громаде в понедельник погибли три человека, еще 12 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

"В Херсонской городской территориальной громаде на этот час от российской агрессии пострадали 15 человек: трое из них погибли, 12 были ранены, среди них двухмесячная девочка", - сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

При этом он также уточнил, что информация о пострадавших в результате массированной атаки со стороны российских оккупационных войск до сих пор уточняется.

видео дня

"По официальным данным, из-за обстрела центра Херсона погибли два человека и десять получили ранения", - уточнил он.

Мрочко добавил, что все травмированные имеют разную степень тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Удары РФ по Херсону

Ранее сообщалось, что в результате удара армии РФ пострадало авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок. 64-летний дедушка, который был за рулем, погиб на месте. Мама с ребенком попали в больницу. 36-летняя мама в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне прогремела серия взрывов: есть попадания. Захватчики обстреляли прибрежные районы областного центра. Местные власти обратились с важным призывом к гражданам.

Как ранее сообщалось, Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу. Российские оккупанты начали усиливать обстрелы Херсона и прилегающих районов.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.