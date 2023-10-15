Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

Российские оккупанты начали усиливать обстрелы Херсона и прилегающих районов.

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Россия ведет обстрел Херсона / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты после утренней атаки на Херсон возобновили обстрелы. В результате очередного "прилета" снова повреждены линии электропередач.

Как отметил в Telegram начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, обстрелы были осуществлены российской армией с левого берега.

По состоянию на 14:18 обесточен центр города. Электрики проводят ремонтные работы.

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Отдельно "Укрзализныця" сообщила, что ударная волна во время российского обстрела Херсона повредила один из вагонов поезда №102 Херсон - Киев. Все цели. Вокзал перешел на резервное питание.

Поезд "недосчитался нескольких окон", но выехал из зоны обстрела и движется по графику.

Ранее спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона отметил, что после утренних обстрелов электричество восстановили почти во всем городе. Чиновник констатировал, что интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны оккупантов возросла.

"К сожалению, почти каждый день (обстрел) увеличивается на 50-70 снарядов, которые они выпускают по территории освобожденной Херсонщины. Вот только вчера начали просто "сносить с лица земли" Станислав. Используют также запрещенные фосфорные боеприпасы, много артиллерии", - констатировал Толоконников.

Обстрелы России

В воскресенье утром, 15 октября, российские оккупанты нанесли удары по Херсону, сбросив два "Кабы" в районе объекта критической инфраструктуры. Сразу после взрывов в некоторых районах города пропало электричество и случились перебои с водоснабжением. О жертвах и пострадавших информация отсутствует.

К слову, Россия терроризирует Херсон бессмысленными и преднамеренными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, когда осенью 2022 года ее войска были вынуждены покинуть правобережье Херсонщины.

Впрочем, РФ атакует не только Херсон, но и другие прифронтовые населенные пункты. В частности, 5 октября ВС РФ нанесли удары по кафе и магазину на Харьковщине, убив 55 человек, которые собрались на поминки.

Сегодня, 15 октября, оккупанты также ударили по окрестностям Запорожья из комплексов С-300. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Украинцев уже неоднократно предупреждали о подготовке Россией новых ударов по критической (прежде всего энергетической) инфраструктуре этой осенью и зимой.

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