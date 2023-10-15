РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы: попадание в районе объекта критической инфраструктуры

После взрыва в некоторых районах областного центра исчезла электроэнергия, также есть перебои с водой.

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В Херсоне прогремел мощный взрыв/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Херсоне утром в воскресенье, 15 октября, прогремел мощный взрыв. После этого в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Также в областном центре есть перебои с водой. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

"В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой. Информация уточняется. Ждите официальных сообщений", – написал Мрочко.

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После этого Мрочко сообщил, что страна-агрессор Россия сбросила с самолетов две авиабомбы на Херсон и попала в районе объекта критической инфраструктуры.

"Около часа назад с разницей в 30 минут военными рф с СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 УАБ (управляемые авиационные бомбы – ред.), в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Россия продолжает терроризировать мирное население общины", – отметил начальник Херсонской МВА.

Ракетные удары РФ по Украине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети. Оккупанты убили 55 человек, из которых одного ребенка. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре.

В ночь на 15 октября оккупанты трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья. В результате ракетного удара были частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Также есть разрушение жилых домов в области.

В ВСУ предупредили, что РФ готовит массированные удары. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине. По его словам, войска страны-агрессора взяли паузу в ракетных ударах. Вероятно это сделано с целью накопления ракет.

В разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине. Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, причем ракет используется меньше, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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