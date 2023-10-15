Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушения

В результате ракетного удара были частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Также есть разрушение жилых домов в области.

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Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Минобороны РФ, Telegram Анатолий Куртев

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 15 октября, совершили удар по Запорожью тремя ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram. Он отметил, что российские захватчики также наносили удары дронами-камикадзе и авиабомбами по ряду населенных пунктов области.

"Военнослужащие рф совершили 3 ракетных удара по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Червоному, Зализничному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, 4 РСЗО-обстрелы Работиного, а также ударили 4 авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке. 154 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня", – рассказал Малашко. видео дня

Глава ОВА отметил, что в результате атак захватчиков по области поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Атака на Запорожье – есть разрушения

Как сообщили в Запорожской ОВА журналистам "Суспільного", российские оккупанты ночью около 02:00 нанесли удары тремя ракетами С-300 по окраине Запорожья. В результате попадания были частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. На месте сейчас работают соответствующие службы.

В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что после атаки оккупантов начали поступать заявки о повреждении окон в домах:

"По состоянию на утро все повреждения, по которым поступили обращения, устранены. Соответствующие службы обследуют территории и выясняют детали. Коммунальные службы работают в штатном режиме", – рассказал Куртев.

Ракетные удары РФ по Украине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети. Оккупанты убили 55 человек, из которых одного ребенка. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре.

В ВСУ предупредили, что РФ готовит массированные удары. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине. По его словам, войска страны-агрессора взяли паузу в ракетных ударах. Вероятно это сделано с целью накопления ракет.

В разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине. Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, причем ракет используется меньше, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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