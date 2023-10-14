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В разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине

Алексей Тесля
14 октября 2023, 02:50
Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, подчеркнул Андрей Юсов.
Ракета Оникс, ракетный удар
РФ может готовить новые ракетные удары / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, открытые источники

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о том, когда и чем российские оккупанты планируют массированно бить по Украине.

Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, причем ракет используется меньше. Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

При этом представитель украинской военной разведки не исключил, что враг накапливает ракетный арсенал для возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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По его словам, это может произойти, когда будет наступление холодов и с началом зимнего периода, поэтому необходимо быть готовым к новым атакам на гражданские и критические объекты.

"Это вероятный сценарий. Думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать таки террористические атаки этой зимой – оснований никаких нет. Поэтому война продолжается, Украина продолжает борьбу, продолжает освобождение собственных территорий, а это значит, что государство-агрессор может продолжать свои террористические удары", – добавил Юсов.

Массированные удары РФ

Ранее украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ. Константин Криволап не исключает, что РФ будет бить по Украине сразу из нескольких точек.

Напомним, ранее в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил Юрий Игнат.

Напомним, украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ. Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

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ГУР война России и Украины ракетный удар
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