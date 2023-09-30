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Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

Алексей Тесля
30 сентября 2023, 18:59 обновлено 30 сентября, 18:59
ВСУ сбивают 70-80% дронов РФ, что заставляет россиян корректировать тактику, рассказала Наталья Гуменюк.
Дым, дроны Шахед
РФ массово бьет по Украине дронами Шахед / pixabay.com, Telegram

Глава координационного объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о тактике дроновых ударов РФ по территории Украины.

По ее словам, за сентябрь только на юге Украины сбили около 300 российских дронов "Шахед". Об этом она сообщила в эфире телеканала Эспрессо.

По ее словам, часто эти атаки комбинируются с ракетными. По ее словам, сбивается 70-80% целей, что заставляет россиян корректировать тактику.

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"Вполне вероятно, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих ударов. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% отражений, поэтому противник будет выискивать новую тактику", – резюмировала Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк рассказала подробности удара российских оккупантов по югу Украины беспилотниками типа "Шахед". "Беспилотники были снова направлены на Юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе маневрируя, пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины", - рассказала она.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА. Вражеские ударные дроны были направлены преимущественно по южным регионам.

Напомним, ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

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дроны война России и Украины Наталья Гуменюк
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