Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

Вражеские ударные дроны были направлены преимущественно по южным регионам.

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РФ запустила по Украине десятки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Всего в небе было зафиксировано около 40 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Как сообщили в командовании Воздушных сил, захватчики запускали дроны с южного направления (мыс Чауда, временно оккупированный Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.

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Силы обороны юга Украины уточнили, что "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам.

20 вражеских дронов были уничтожены в Винницкой области, 6 - в Одесской области, 4 - в Николаевской области".

Уничтожены 30 ударных БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

В Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар.

"Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности очередной ночной воздушной атаки страны-агрессора РФ по Украине.

"Эта ночь особо не отличалась от предыдущих. Атаковано дронами ударного типа, "Шахедами". С оккупированной территории Крыма около 40 беспилотников было направлено в этот раз из района мыса Чауда. Летели в Николаевской, Одесской области и в направлении Винницкой на определенные объекты. Все понимают, какие объекты. Уничтожены 30 БПЛА типа "Шахед". Хорошо, что нет там жертв среди гражданского населения. Последствия и пожары, которые там возникали, уже локализованы", - отметил он.

Напомним, ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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