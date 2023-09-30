Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Всего в небе было зафиксировано около 40 ударных БПЛА "Shahed-131/136".
Как сообщили в командовании Воздушных сил, захватчики запускали дроны с южного направления (мыс Чауда, временно оккупированный Крым).
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.
Силы обороны юга Украины уточнили, что "шахеды" были направлены преимущественно по южным регионам.
20 вражеских дронов были уничтожены в Винницкой области, 6 - в Одесской области, 4 - в Николаевской области".
В Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар.
"Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности очередной ночной воздушной атаки страны-агрессора РФ по Украине.
"Эта ночь особо не отличалась от предыдущих. Атаковано дронами ударного типа, "Шахедами". С оккупированной территории Крыма около 40 беспилотников было направлено в этот раз из района мыса Чауда. Летели в Николаевской, Одесской области и в направлении Винницкой на определенные объекты. Все понимают, какие объекты. Уничтожены 30 БПЛА типа "Шахед". Хорошо, что нет там жертв среди гражданского населения. Последствия и пожары, которые там возникали, уже локализованы", - отметил он.
Напомним, ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
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