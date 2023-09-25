"Как щитом закрыл центр города": ночью РФ ударила по отелю в Одессе

В результате российской атаки на Одессу обошлось без жертв.

https://glavred.info/ukraine/kak-shchitom-zakryl-centr-goroda-nochyu-rf-udarila-po-otelyu-v-odesse-10503403.html Ссылка скопирована

Отель "Одесса" на морвокзале серьезно пострадал / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/stavnitser

Во время атаки на Одессу ночью 25 сентября в городе серьезно пострадало здание отеля "Кемпински Одесса". Фото разрушенного здания опубликовал владелец отеля, украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

"Этот отель - памятник раздолбайству и безвкусице - не нравился мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у приватных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, не уступающей Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов. Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах", - написал бизнесмен в Facebook.

По его словам, в результате российской атаки обошлось без жертв.

видео дня

Также Ставницер показал фото разрушенного здания.

В Сети неоднозначно отреагировали на желание бизнесмена отстроить отель. Местные жители пишут:

"Этот отель, вообще надо снести. Он никому не нужен был изначально!!! Раньше здесь был красивый вид на море без этого уродства, было легко дышать. На этом месте встречали китобойную флотилию, гуляли люди. Морвокзал восстановить надо, сохранить стиль 60-70-х годов";

"Отель давно нужно был снести - позорное здание. Он уродовал весь ансамбль морвокзала. А его жаль очень. Морвокзал нужно сберечь в его облике!!! Верим, что так и будет. Удачи в новых проектах на благо Одессы!";

"Пусть все планы сбудутся!. А русские, что тут сказать, все мы знаем, что оно такое";

"Все одесситы не взлюбили это сооружение, закрывшее чудесную морскую панораму. Но видно у этого безобразного здания была своя миссия – как щитом закрыть центр города".

Ночная атака на Одессу

Ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. По словам чиновника, в результате атаки пострадала женщина.

В ночь на 25 сентября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БПЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.